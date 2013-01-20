T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alzheimer hastasına tecavüz ettiler

Sakarya'da Alzheimer hastası 53 yaşındaki kadına tecavüz ettiler

20 Ocak 2013 01:06

Sakarya’nın  Erenler ilçesinde, yaşadığı evin kapısının açık olması nedeniyle dışarıya çıkan üç çocuk annesi alzheimer hastası 53 yaşındaki A.Ç.’yi otomobile bindiren dört kişi, ilçe çıkışına götürerek dövüp tecavüz etti.

Çığlıkları duyan bir kişinin ihbarı üzerine gelen polisleri gören 4 kişi kaçtı. Polis bölgede akli dengesi bozuk bir kişiyi gözaltına alırken, tecavüze uğrayan alzheimer hastası kadın Adapazarı Toyota Sa Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Hastaneye gelen kadının yakınları, durumunun ciddi olduğunu beyin taravması geçirdiğini söylediler.

ETİKETLER

tecavüzsakarya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24