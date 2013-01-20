Alzheimer hastasına tecavüz ettiler

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, yaşadığı evin kapısının açık olması nedeniyle dışarıya çıkan üç çocuk annesi alzheimer hastası 53 yaşındaki A.Ç.’yi otomobile bindiren dört kişi, ilçe çıkışına götürerek dövüp tecavüz etti.

Çığlıkları duyan bir kişinin ihbarı üzerine gelen polisleri gören 4 kişi kaçtı. Polis bölgede akli dengesi bozuk bir kişiyi gözaltına alırken, tecavüze uğrayan alzheimer hastası kadın Adapazarı Toyota Sa Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Hastaneye gelen kadının yakınları, durumunun ciddi olduğunu beyin taravması geçirdiğini söylediler.