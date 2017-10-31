Alzheimer hastası kadın 3'üncü kattan düşerek öldü

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Mengen ilçesinde alzheimer hastası 91 yaşındaki Ünzile Saygan, 3\'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldü.

Pazarköy Caddesi\'nde bulunan TOKİ konutlarında 3\'üncü katta oturan kızı Hanife Çolak\'ın yanında kalan alzheimer hastası Ünzile Saygan, saat 03.30 sıralarında odasındaki pencereden düştü. Gürültüye uyanan yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde Saygan\'ın öldüğü belirlendi. Saygan\'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



FOTOĞRAFLI