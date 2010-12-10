-ALZAYMIR TEDAVİSİNDE YENİ UMUT ŞİKAGO (A.A) - 09.12.2010 - Alzaymır hastalığıyla bağlantılı bir proteinin beyinden atılamaması sürecinin yıllar önce başladığının anlaşılması, bu hastalığın üzerindeki sır perdesinin biraz daha kalkmasını ve tedavisi için yeni bir umut doğmasını sağladı. Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, insan beyninin olağan olarak ürettiği amyloid beta proteini, yine olağan biçimde beyinden uzaklaştırılıyor, ancak alzaymır hastalarında bu konuda sorun ortaya çıkıyor. Araştırma, alzaymır hastalarının beyinlerinin bu proteinleri neden biriktirdiklerinin anlaşılmasını ve ilaç firmalarının bununla ilgili bir ilaç üretmelerini sağlayabilecek. Araştırmayı yapan ekipten, Washington Üniversitesi mensubu Dr. Randall Bateman, telefonla yaptığı açıklamada, alzaymır hastalığı taşıyan kişilerin beyinlerinde amyloid beta'nın oldukça çok miktarlarda bulunduğunun bilindiğini belirterek, hastalığa sahip kişilerin beyinlerinde, bu proteinin, normal kişilerin beyinlerindekine göre 100 ila 1000 kat fazla olduğunu ifade etti. Bateman, "burada soru, bu miktarda proteinin nasıl olup da birikebildiğidir" dedi. Araştırma ekibinin, alzaymır hastası 12 kişiyle, hasta olmayan 12 kişiyi karşılaştırdığını belirten Bateman, her iki grubun beyinlerinin de amyloid beta proteinini aynı oranda ürettiğini, ancak hasta kişilerin beyinlerinin bu proteini, normal kişilerin beyinlerine oranla yüzde 30 daha az temizleyebildiğini belirlediklerini ifade etti. Bateman, "sanıyorum bu da bize, alzaymır hastalığındaki tersliğin ana mekanizmasını gösteriyor" diye konuştu. Söz konusu proteinin beyinden temizlenmesinin azalma sürecinin başlaması, hastalığın da başlangıcı olarak alınırsa, alzaymır beyindeki mental bozulmaya yol açmadan yaklaşık 10 sene önce ortaya çıkıyor. Betaman, beyinde bozulmanın başlaması öncesindeki bu uzun sürenin, aynı zamanda, beyindeki amyloid beta miktarının dış müdahaleyle temizlenebilmesi, dolayısıyla hastalığın sonuçlarının ortaya çıkmasının geciktirilmesi için de yeteri kadar uzun bir süre olduğunu ifade etti. Yapılan bir çok araştırma, bu proteinin beyinden temizlenmesini sağlayamamıştı çünkü bu araştırmalarda hastalığa ilerlemiş halinde müdahale edilmeye çalışılmıştı. Şimdi, proteinin temizlenmesinin azalma süreci başlar başlamaz bunu tersine çevirecek bir ilaç üzerinde yoğunlaşılabilecek.