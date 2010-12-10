T24 LogoT24 Logo
Dünya

ALZAYMIR TEDAVİSİNDE YENİ UMUT ŞİKAGO (A.A)

10 Aralık 2010 00:12

-ALZAYMIR TEDAVİSİNDE YENİ UMUT ŞİKAGO (A.A) - 09.12.2010 - Alzaymır hastalığıyla bağlantılı bir proteinin beyinden atılamaması sürecinin yıllar önce başladığının anlaşılması, bu hastalığın üzerindeki sır perdesinin biraz daha kalkmasını ve tedavisi için yeni bir umut doğmasını sağladı.   Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, insan beyninin olağan olarak ürettiği amyloid beta proteini, yine olağan biçimde beyinden uzaklaştırılıyor, ancak alzaymır hastalarında bu konuda sorun ortaya çıkıyor. Araştırma, alzaymır hastalarının beyinlerinin bu proteinleri neden biriktirdiklerinin anlaşılmasını ve ilaç firmalarının bununla ilgili bir ilaç üretmelerini sağlayabilecek.   Araştırmayı yapan ekipten, Washington Üniversitesi mensubu Dr. Randall Bateman, telefonla yaptığı açıklamada, alzaymır hastalığı taşıyan kişilerin beyinlerinde amyloid beta'nın oldukça çok miktarlarda bulunduğunun bilindiğini belirterek, hastalığa sahip kişilerin beyinlerinde, bu proteinin, normal kişilerin beyinlerindekine göre 100 ila 1000 kat fazla olduğunu ifade etti. Bateman, "burada soru, bu miktarda proteinin nasıl olup da birikebildiğidir" dedi.  Araştırma ekibinin, alzaymır hastası 12 kişiyle, hasta olmayan 12 kişiyi karşılaştırdığını belirten Bateman, her iki grubun beyinlerinin de amyloid beta proteinini aynı oranda ürettiğini, ancak hasta kişilerin beyinlerinin bu proteini, normal kişilerin beyinlerine oranla yüzde 30 daha az temizleyebildiğini belirlediklerini ifade etti.  Bateman, "sanıyorum bu da bize, alzaymır hastalığındaki tersliğin ana mekanizmasını gösteriyor" diye konuştu.  Söz konusu proteinin beyinden temizlenmesinin azalma sürecinin başlaması, hastalığın da başlangıcı olarak alınırsa, alzaymır beyindeki mental bozulmaya yol açmadan yaklaşık 10 sene önce ortaya çıkıyor. Betaman, beyinde bozulmanın başlaması öncesindeki bu uzun sürenin, aynı zamanda, beyindeki amyloid beta miktarının dış müdahaleyle temizlenebilmesi, dolayısıyla hastalığın sonuçlarının ortaya çıkmasının geciktirilmesi için de yeteri kadar uzun bir süre olduğunu ifade etti.  Yapılan bir çok araştırma, bu proteinin beyinden temizlenmesini sağlayamamıştı çünkü bu araştırmalarda hastalığa ilerlemiş halinde müdahale edilmeye çalışılmıştı. Şimdi, proteinin temizlenmesinin azalma süreci başlar başlamaz bunu tersine çevirecek bir ilaç üzerinde yoğunlaşılabilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24