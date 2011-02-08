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Spor

ALVES IRKÇILIKTAN DERT YANDI MADRİD (A.A)

08 Şubat 2011 21:51

-ALVES IRKÇILIKTAN DERT YANDI MADRİD (A.A) - 08.02.2011 - Şenhan Bolelli - Barcelona'nın Brezilyalı defans oyuncusu Daniel Alves, ''İspanya'da ırkçılıktan çok çekiyorum'' dedi. ''Folha de Sao Paulo'' adlı Brezilya gazetesine demeç veren Alves, İspanyol stadyumlarında ırkçılığın kontrol edilemez boyutta olduğunu öne sürerek, ''Maalesef, İspanya'da ırkçılıkla birlikte yaşamayı öğrendim'' ifadesini kullandı.  Alves, ''Tüm maçlarda ırkçılıkla birlikte yaşıyorum ama kendimi kırgın hissetmiyorum. Taraftarlar bana hakaret ediyorlar ve bana (maymun) diye bağırıyorlar" şeklinde konuştu. Irkçılığın önlenmesi için kulüplerin birçok girişimde bulunduğunu anlatan Brezilyalı futbolcu, her şeye rağmen ''ırkçılığın asla son bulmayacağını düşündüğünü'' dile getirdi.   2002-2008 yılları arasında Sevilla'da forma giydikten sonra Barcelona'ya transfer olan 27 yaşındaki Alves, en son olarak 2010 Nisan ayında Espanyol-Barcelona maçında ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.  Haziran ayında Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Alves, Katalan kulübünde kalmak için sözleşmesini yenileme müzakerelerine devam ediyor.

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