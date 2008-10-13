Alves alay konusu oldu



İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından FC Barcelona'da forma giyen Brezilyalı yıldız Daniel Alves, ülke basını tarafından alay konusu oldu.



Brezilya Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde Venezüella'yla yapacağı karşılaşma için bu ülkeye giderken yanında 6 kutu cilt bakım kremi götüren Barcelona'nın yıldız savunma oyuncusu Daniel Alves, ülke basını tarafından 'metro seksüel' olduğu gerekçesiyle alay konusu oldu.



El Mundo Deportivo Gazetesi, havaalanında çantasında çok sayıda nemlendirici krem çıkan Alves'in gülünç duruma düştüğünü savunurken, bazı Brezilya gazeteleri ise Alves'in Barcelona'ya transfer olduktan sonra Brezilya aksanıyla Portekizce konuşmaya çalıştığına dikkat çekerek bu konuyla alay ettiler.



