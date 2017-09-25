Alvaro Negredo'dan derbi yorumu: Rakip kavgaya çıkmış gibiydi; biz de ayak uydurduk

Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği olaylı karşılaşmanın ardından Alvaro Negredo, "Rakip oyun oynamaya değil, sanki kavgaya çıkmış gibiydi. Hakem de bu gerginliğe ayak uydurdu" diye konuştu. İspanyol golcü, "Biz de Fenerbahçe'ye uyduk, sakin olamadık" diyerek takımı ve kendisi adına da özeleştiride bulundu.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'e konuşan 32 yaşındaki İspanyol golcü, attığı nizami golün sayılması halinde maçı kazanabileceklerine vurgu yaptı.

Öte yandan maç boyunca rakibin küfürlü tezahüratına maruz kalan Caner Erkin, karşılaşma sonrası Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'nun "Caner'in özel hayatını hepiniz biliyorsunuz..." açıklamasının ardından sinirlenerek takım otobüsüyle değil, başka bir araçla stattan ayrıldı.