Alüminyum çıtalardan cep telefonları çıktı

ANKARA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, Gürbulak Gümrük Kapısı\'nda, İran\'dan Türkiye\'ye gelen bir TIR\'da piyasa değeri toplam 1 milyon 257 bin 659 TL olan bin 860 cep telefonu ve 444 paket yabancı menşeli bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, İran\'dan Türkiye\'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Kapısı\'na gelen bir nakliye firmasına ait TIR, giriş ve araç tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından sistem üzerinden yapılan risk analizi sonucunda X-Ray taramasına sevk edildi.

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yapılan X-Ray taramasında, şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine TIR, personel refakatinde detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına yönlendirildi. Muhafaza personeli tarafından gerçekleştirilen arama sonucunda, boş olan TIR dorsesinin alüminyum yan destek çıtaları içinde yer alan boşluklara gizlenmiş vaziyette sigara ve cep telefonu olduğu görüldü.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerinden sökülen çıtalar boşaltılarak, yapılan sayım sonucunda piyasa değeri toplam 1 milyon 257 bin 659 TL olan çeşitli modellerde bin 860 cep telefonuyla 444 paket yabancı menşeli bandrolsüz sigara ele geçirildi. Yakalanan cep telefonu ve sigaralara el konulurken, şüpheli araç sürücüsü hakkında Doğubayazıt Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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