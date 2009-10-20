Altyapıdan 'Arda'ların çıkması zor

Galatasaray teknik direktörü Frank Rijkaard, altyapıdan Arda Turan gibi oyuncular çıkarmanın çok zor olduğunu söyledi.



Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) tarafından Florya Metin Oktay tesisleri içinde yaptırılan Galatasaray Futbol Akademisi hizmet binası törenle açıldı.



Törene kulüp başkanı Adnan Polat, futbol şubesi sorumlularından Haldun Üstünel, teknik direktör Frank Rijkaard, takım kaptanı Arda Turan ve 1905 GSYİAD Başkanı M.İsmail Sarıkaya'nın yanı sıra altyapı oyuncuları ile antrenörleri katıldı.



Florya Metin Oktay tesislerinde bulunan tüm branşların faydalanabileceği binanın açılışında konuşan Polat, "A takım çok önemli, ama altyapıdan A takıma oyuncu vermek çok daha önemli. Galatasaray bunun liderliğini yapıyor" dedi.



Polat, "altyapıdan şu anda A takıma çıkan altı oyuncumuz var. Öyle bir yapıya gelmeliyiz ki, Galatasaray'daki tüm Türk oyuncuları altyapıdan yetiştirmemiz lazım. Bunun en güzel örneği Barcelona. Onlar da bu düşünce yapısına sahipler" diye konuştu.



Teknik direktör Frank Rijkaard, bugün için A takımın çok önemli olduğunu ancak altyapıların da büyük önem taşıdığını belirtti.



Hollandalı çalıştırıcı, "onların zinde olması, en iyi şekilde A takıma gelmeleri için bu tesisler çok önemli. Ekonomik olarak da, taraftarlar için de altyapıdan A takıma çıkması önemli. Bunun en güzel örneğini Arda olarak verebiliriz. Kendisi çok büyük bir futbolcu. GSYİAD'a çok teşekkür ediyorum" dedi.



Rijkaard, "en büyük dileğim, Arda gibi oyuncuların altyapıdan yetişmesi. Bu biraz zor ama umarım yetişecektir" şeklinde konuştu.



Galatasaray altyapısından yetişen bir futbolcu olarak GSYİAD'a teşekkür eden kaptan Arda Turan da, "bu tesis, uzun yıllar buradan yetenekli futbolcular çıkmasında etkili olacaktır. Kulübümüzün değerli, duyarlı taraftarlara ihtiyacı var" dedi.



Binanın yapımını üstlenen derneğin başkanı Sarıkaya ise beş ay önce bu projeyi yapmayı tasarladıklarını ve bugün bitirdiklerini anlatarak, tesisin Florya'da spor yapan bütün sporcuların hizmetinde olduğunu bildirdi.