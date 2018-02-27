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Altyapı çalışması sırasında göçük: 2 işçi ağır yaralı (2)

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ Antalya-Burdur yolunda, AntalyaBüyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaralanan işçilerden İbrahim

27 Şubat 2018 02:36

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ
Antalya-Burdur yolunda, AntalyaBüyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte yaralanan işçilerden İbrahim Özcan, tedaviye alındığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Özcan’ın cenazesi incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Olayda yaralanan ve aynı hastanede tedaviye alınan diğer işçi Sinan Sağlam\'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.

 

 

 

 

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