Alttın Borsası'nda 146 kilo altın el değiştirdi

İstanbul Altın Borsasında (İAB) 146 kilogram altın el değiştirdi.

Altın piyasasında gerçekleştirilen 2 işlemde 630 bin 305 liralık, 17 işlemde 4 milyon 392 bin 000,41 dolarlık hacim gerçekleşti.

Gümüş piyasasında ise işlem gerçekleşmedi.

Öte yandan, bugün İAB'de işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, T. Ekonomi Bankası, Güven Döviz, Anadolu Dövizve İş Bankası olarak sıralandı.

Birinci ve ikinci seanslarda bugün gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

İAB TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 48.151,00 1.006,50 361,00 En Düşük 48.110,00 1.019,00 En Yüksek 48.635,00 1.036,00 Kapanış 48.635,00 1.036,00 Ağırlıklı Ortalama 48.485,00 1.027,12 İşlem Miktarı (Kg.) 13 133 İşlem Sayısı 3 17 İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro) 630.305,00 4.392.000,41 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 146 Toplam İşlem Adedi 20 İAB Endeksi Önceki Kapanış 2.314 İAB Endeksi Bugünkü Kapanış 2.382 İAB Endeksi Değişim (yüzde) 2,94