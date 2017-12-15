T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Altmaier: Almanya-Türkiye ilişkileri güncel sorunlara indirgenmemeli

Alman Maliye Bakanı ve Başbakanlık Müsteşarı Altmaier, tüm gerilime rağmen, ikili ilişkilerin 100 yılı aşkın bir süredir “çok yoğun ve çok kişisel” olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

15 Aralık 2017 01:56

Geçici olarak Federal Maliye Bakanlığı görevini de üstlenen Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde süren gerilime rağmen, iki ülkenin çok çeşitli alanlardaki işbirliklerinin gözden kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde açılan ve Türk-Alman dostluğu ve ilişkilerinin tarihine ışık tutan "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-Almanya İlişkileri” adlı sergiyi ziyaret eden CDU'lu (Hristiyan Demokrat Birlik) politikacı, ikili ilişkilerin sadece belli bir yıla veya döneme indirgenemeyeceğini ve "100 yıldan uzun bir devamlılık” içerdiğini kaydetti.

Son iki yılda ikili ilişkilerin çok zorlu anlar yaşadığını kaydeden Altmaier, bunun jeostratejik gelişmelerden ama aynı zamanda da Türkiye'deki gelişmelerden kaynaklandığını söyledi. Krizleri ‘NATO ve Avrupa Konseyi'nde partner sıfatıyla paylaşılan değerler' çerçevesinde çözmeye çalışmaları gerektiğini vurgulayan Alman siyasetçi, aylarca Türkiye'de tutuklu yatan Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in tahliye edilmesinin "sürecin sonu değil, başlangıcı” olduğunu belirtti.

Altmaier tüm bu yaşananların "iki ülke arasında ve iki ülke halkları arasında 100 yılı aşkın bir süredir çok yoğun ve çok kişisel ilişkilerin olduğu gerçeğini unutturmaması” gerektiğini söyledi.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler özellikle Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AÜ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman Maliye BakanıBaşbakanlık Müsteşarı AltmaierFederal Maliye BakanlığıBaşbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier AlmanyaTürkiyeBerlin Büyükelçiliği&rsquo;ndeTürk-AlmanSarayı Fotoğraf KoleksiyonuOsmanlı-AlmanyaCDU

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24