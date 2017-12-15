Altmaier: Almanya-Türkiye ilişkileri güncel sorunlara indirgenmemeli

Geçici olarak Federal Maliye Bakanlığı görevini de üstlenen Başbakanlık Müsteşarı Peter Altmaier, Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerde süren gerilime rağmen, iki ülkenin çok çeşitli alanlardaki işbirliklerinin gözden kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde açılan ve Türk-Alman dostluğu ve ilişkilerinin tarihine ışık tutan "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu Üzerinden Osmanlı-Almanya İlişkileri” adlı sergiyi ziyaret eden CDU'lu (Hristiyan Demokrat Birlik) politikacı, ikili ilişkilerin sadece belli bir yıla veya döneme indirgenemeyeceğini ve "100 yıldan uzun bir devamlılık” içerdiğini kaydetti.

Son iki yılda ikili ilişkilerin çok zorlu anlar yaşadığını kaydeden Altmaier, bunun jeostratejik gelişmelerden ama aynı zamanda da Türkiye'deki gelişmelerden kaynaklandığını söyledi. Krizleri ‘NATO ve Avrupa Konseyi'nde partner sıfatıyla paylaşılan değerler' çerçevesinde çözmeye çalışmaları gerektiğini vurgulayan Alman siyasetçi, aylarca Türkiye'de tutuklu yatan Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in tahliye edilmesinin "sürecin sonu değil, başlangıcı” olduğunu belirtti.

Altmaier tüm bu yaşananların "iki ülke arasında ve iki ülke halkları arasında 100 yılı aşkın bir süredir çok yoğun ve çok kişisel ilişkilerin olduğu gerçeğini unutturmaması” gerektiğini söyledi.

Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler özellikle Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

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