Altivi’ciler 92 aracı kendilerine çıkarmış

92 arabayı kendilerine çıkaran ‘altivi.com’cuların 13 yıl hapsi istendi.



Sosyetenin ünlü simalarından işadamı Mehmet Germiyanlıgil’in sahibi olduğu ve Türkiye’nin internette açık artırma yöntemiyle satış yapan ilk şirketi ‘altivi.com’ sitesinden dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’nın açtığı soruşturma tamamlandı. Mayıs 2008’de 35 kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan baskından sonra üç şüpheli tutuklanmış, 22’si ise tutuksuz yargılanmak üzere bırakılmıştı.



Suç: Çete ve dolandırıcılık



Savcılık, Mehmet Germiyanlıgil ve 24 zanlı hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak ve dolandırıcılık” suçundan 13 yıla kadar hapis istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açtı. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyayı görevsizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi.



Şirkette her çeşit ürün için ihale yapıldığı, fazla işlem görüldüğü için kontrolün imkansız olduğu belirtilen iddianamede, “şirket çalışanı olan bazı müşterilerin ihalelerde çok sayıda araç kazandığı, araçların bir kısmını aldıkları ve sorgulamayı saniyede 15 kez yapabilen kendi yazılımlarını kullandığı, ayrıca bu iş için binaya ayrı ‘server’ koyarak kendilerine avantaj sağladıkları ve diğer müşterilerin siteye girişlerine engel oldukları” belirtildi.



Yeterli tedbirler alınmamış



Mehmet Germiyanlıgil’le ihalede kazananlar arasında bir bağ olmadığı belirtilen iddianamede, “Germiyanlıgil, kurduğu şirkette yeterli tedbir almayarak personelinin ihaleye girmesine neden olmuştur” denildi. Ayrıca “şüphelilerin, güvenlik açıklarını kasten kapatmayarak, aynı ’IP’ ile ihalelere katılıp ve müdahele ederek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, bu eylemlerini de Germiyanlıgil organizasyonu ile gereçleştirdikleri ve çıkar amaçlı suç örgütü oluşturdukları” anlatıldı.



İddianamede son olarak “şüpheliler, diğer katılımcıların teklif vermesini engelleyerek kendilerine ait başka bir katılımcı adıyla benzersiz en düşük teklifi vermişler ve 205 araçtan 92’sini Ankara’dan 11 kişilik bir grup, plazma TV’leri ise İstanbul’daki başka bir grup almıştır” ifadesi yer aldı.

