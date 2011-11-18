-Altınyuva: Ankaragücü takımı kümede kalacaktır ANKARA (A.A) - 18.11.2011 - Ankaragücü Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sami Altınyuva, ''Hep beraber bundan sonraki yıllar için neler yapabiliriz, biz onlara bakacağız'' dedi. Altınyuva, Ankaragücü'nün Tandoğan Tesisleri'nde yapılan genel kurulun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir gün geçirdiklerini kaydetti. Bugün, 102 yıllık bir çınarın seçimli olağanüstü genel kurulunun yapıldığını belirten Sami Altınyuva, ''Burada 19 yeni arkadaş ile beraber Ankaragücü için ocak ayında yapılacak olağan genel kurula kadar elimizden ne gelecekse, maddi ve manevi bir şeyler vermek için göreve talip olduk'' diye konuştu. Altınyuva, yönetim kurulunda görev alan tüm üyelerin evinden, işinden, cebinden bir şeyler katarak Ankaragücü'ne vermek zorunda olduğunu da ifade ederek, şunları söyledi: ''Ben bir Ankaralı ve Ankaragücülü olarak arkadaşlarımla birlikte kulübüm için geldim. Bugüne kadar eski yönetici arkadaşlarla görüştük, eskiden kulüp başkanlığı yapmış arkadaşlarla da görüştük. Ben şahsım adıma ve arkadaşlarım adına konuşuyorum. Ben aynen şu ifadeleri kullandım; Ankaragücü Kulübü'ne kim ne verecekse, hepimizden daha fazla versin. Ben 'kulüpte çaycılık yapmaya razıyım' dedim. Genç yaşta bir Ankaralı olarak, Ankaragücü'nün şuan ki durumundan dolayı üzgün olduğum için arkadaşlarımla birlikte geldim. şuan ki durumumuz 10 maç, 2 puan. Şimdi kavga zamanı değil. Ankaragücü Kulubü'ne sahip çıkma zamanıdır.'' Sami Altınyuva, arkadaşlarıyla birlikte kulüp için bu göreve talip olduklarını tekrarlayarak, sarı-lacivertli taraftarlara da şöyle seslendi: ''Kavganın sırası değil. Kulübün asıl sahibi zaten sizlersiniz. Hep beraber bundan sonraki yıllar için neler yapabiliriz, biz onlara bakacağız. Cenab-ı Allah'ın izniyle, bütün inancım budur ki, Ankaragücü takımı kümede kalacaktır. Ocak ayında çok güçlü bir listeyle de Ankaragücü Kulübü hak ettiği yere gelecektir.''