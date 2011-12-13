-Altınyuva: 3 hoca ile görüştük ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - Ankaragücü Kulübü Başkanı Sami Altınyuva, Ziya Doğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 3 teknik direktörle görüştüklerini, onlardan birinin de Hakan Kutlu olduğunu belirterek, ''Ankaragücü Spor Kulübü'nün yeni hocası en kısa zamanda netleşecek'' dedi. Altınyuva, kulüp binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, teknik direktör Ziya Doğan ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini hatırlattı. Doğan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için yoğun bir görüşme trafiği içinde bulunduklarını belirten Altınyuva, ''Bu zor dönemde zamanımız çok kısıtlı. Hemen bir arayış içine girmemiz lazım. Bu konuyla ilgili son bir iki gündür görüştüğüm kişiler var'' diye konuştu. Altınyuva, kulübün mali yapısı, içinde bulunduğu sıkıntılar ve mevcut kadro yapısıyla ilgili kendilerine en fazla kim katma değer sağlar, onun arayışı içinde olduklarını belirterek, şunları söyledi: ''3 hoca ile görüştük. Onlardan biri de Hakan Kutlu'dur. Ankaragücü Spor Kulübü'nün yeni hocası en kısa zamanda netleşecek. Bugün Hakan hoca ile tekrar bir görüşme yapacağım. Kendisi Ankara'da olduğu için görüşmemiz yüz yüze olacak. Diğer iki hoca ile de telefonla görüşeceğim. Büyük ihtimalle akşam saatlerinde Ankaragücü Spor Kulübü'nün yeni teknik direktörü belli olacak. Ankaragücü'nün şu anki sorunu teknik direktör. Büyük bir sorun. Öncelikle bunu çözerek yolumuza devam edeceğiz.'' -Transfer yasağı- Bir gazetecinin, ''transfer yasağının kalkması için şu an bir kaynak arayışınız var mı? Ankaragücü Spor Kulübü bu yasağı kaldırabilecek mi'' sorusuna Altınyuva, şu yanıtı verdi: ''Transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili çok büyük bir çaba sarf ediyorum. Futbol Federasyonu başkanımız ile de özel olarak görüştüm. Geçen hafta Kulüpler Birliği toplantısında da görüştüm. Şöyle bir yoldan gidiyoruz ve hukukçularımız da bunu araştırıyor. Ankaragücü Spor Kulübü'nün bu yasakla ilgili son 2-3 yılda bu duruma geldiğini görmekteyiz. Son 2-3 yıla bakılırsa Gökçek yönetimi var. Bu yasakların yüzde 80-90'ı bu dönem üzerinde gelmiş. Ben federasyon başkanına, mahkemenin yok saydığı, yargıtayın da onadığı yok hükmündeki bir yönetimle ilgili olduğu için bir dondurmanın olabileceğini, bir iki dönem bu yasağın kaldırılması için öneri sundum. Beni çok iyi dinledi ve bana hak verdi. Kendisi bu konu üzerinde ayrıca düşüneceğini söyledi. Hemen avukatlarla birlikte orada bir toplantı yaptık. Şu an bizim ve federasyonun hukukçuları birlikte çalışma halinde. İnşallah bir hafta 10 gün içinde bununla ilgili bir netliğe kavuşursak bunu aşmış oluyoruz. Bir nefes alalım ki, bu yasakla ilgili borçları da ödeyelim. Çünkü Ankaragücü Kulübü tarih olursa ben dahil hiç kimse alacağını da alamaz.'' Altınyuva, federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın bu konuda kendisine çok yardımcı olduğunu, hukuk kuralları çerçevesinde elinden ne geliyorsa yapacağını söylediğini bildirdi.