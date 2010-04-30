Altınyıldız, 'Pars'la İran'a girdi...

T24 - Türkiye’de yünlü kumaşın lider markası Altınyıldız dünya pazarlarına açılmaya devam ediyor. 17 Nisan Cumartesi günü Tahran’ın en prestijli alışveriş merkezi olan Negar Tower’da Altınyıldız ürünleri İran moda dünyasına sunulmaya başlandı. 2010 yılı içinde Altınyıldız şirketi Suriye, Irak ve Rusya'da yeni fabrikalar kuracak.



Türkiye yünlü kumaş pazarının lider markası Altınyıldız İtalya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki şirket ve yönetim ofislerinden sonra İran’ın başkenti Tahran’da yüzde 100 Altınyıldız sermayeli Altınyıldız Pars adıyla şirket açtı.



17 Nisan Cumartesi günü açılan Altınyıldız Pars, Tahran’ın en prestijli alışveriş merkezi olan Negar Tower’da İranlı perakendecilerin hizmetine girdi.



Altınyıldız, İran tüketicisi tarafından uzun yıllardır son derece iyi tanınan ve çok prestijli bir marka. Bir süre önce yaptırdığı pazar araştırmalarında Altınyıldız’ın İran, Irak, Suriye, Rusya ve Azerbaycan pazarlarında en prestijli kumaş ve hazır giyim markalarından birisi olarak tanındığı ortaya çıkmıştı. Bu araştırma sonuçlarına göre harekete geçen Altınyıldız, kendi markasıyla resmi satış gerçekleştirme kararı vererek ilk adımı Tahran için attı.



İran pazarına oldukça iddialı bir giriş yapma kararında olan Altınyıldız Pars, Tahran’da yünlü kumaşları dışında hazır giyimi kapsayan tüm ürün gamı ile yer alıyor.



Altınyıldız, İran için 2010 yılı satış hedefini erkek ve kadın birlikte olmak üzere 100 bin takım elbise olarak belirledi. 2011 yılı için hedef, 500.000 parça olarak belirlendi.



İran’da yıllık yünlü kumaş pazarı yaklaşık 40 milyon metre civarında. Altınyıldız Pars’ın hedefi; sahip olduğu dikey entegrasyonun gücü sayesinde elyaftan hazır giyime İran’ın yünlü kumaş pazarında 1.5 milyon metre kumaşı bitmiş ürün olarak satmak.



Altınyıldız Genel Müdürü Zeki Çaputlu İran pazarının Altınyıldız için Doğu ve Kuzey ülkelere açılımı bakımından büyük bir önemi olduğunu belirterek “Bundan böyle resmi olarak İran pazarını İran’dan yöneteceğiz. Bu sadece Altınyıldız için değil, Türk tekstil sektörü açısından da çok önemli bir hamledir. Global pazarlama stratejimizin önemli bir adımıdır. Altınyıldız bundan sonra sınır komşusu ülkelere merkezden ihracat yapan değil, ülke pazarlarına yerleşen ve orada direkt pazarlama yapan bir şirket olacaktır. Hiç kuşkusuz 58 yılda marka değerimizin bu ülkelerde gelmiş olduğu nokta bizlere büyük cesaret vermiştir. Ürün kalitemiz ve kanıtlanmış markaları ile bu pazarlara hazır giyim ürünü sunacak olmamız hedeflerimize ulaşmakta en büyük güvencemizdir. Sırada Suriye Irak ve Rusya pazarları var. 2010 yılında tüm bu pazarlara Altınyıldız markalarımızla girmiş olacağız.” dedi.





Dünden bugüne Altınyıldız



1952 yılında Osman Boyner başkanlığında kurulan Altınyıldız A.Ş. Türkiye’nin yünlü kumaş üretiminde pazar lideridir. Türkiye’nin toplam yünlü kumaş üretimİ ile oluşan pazar 300 Milyon USD’dır. Altınyıldız’ın yıllık üretim kapasitesi 10 milyon metredir. Altınyıldız pazarın yüzde 35’ini elinde tutmaktadır. Altınyıldız’ın markaları arasında Network, Fabrika, Que ve Altınyıldız Classics bulunmaktadır.



Altınyıldız sahip olduğu elyaftan elbiseye dikey entegre tesisleri ile ,72 bin metrekare arazisinde günlük üretim olarak 33 km yünlü kumaş, 600 adet kadın takım, 1000 adet erkek takım üretimini full kapasite kullanımı ile gerçekleştirmektedir.Kumaş sipariş rezervleri 2010 Ağustos ayına kadar doludur. Konfeksiyon rezervleri ise 2011 Mart ayına kadar doludur.









