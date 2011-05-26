T24- 1977’den bu yana Yenibosna’da üretim yapan Türkiye’nin yünlü kumaş ve konfeksiyon lideri Altınyıldız Çerkezköy’e taşındı.



Dikey entegre (elyaftan hazırgiyim ürününe üretim) ve büyük ölçekli bir tekstil fabrikasının parçalar halinde taşınması ortalama 1 yıl sürerken, full kapasite çalışarak 120 gün gibi rekor bir sürede taşınma operasyonunu tamamlayan Altınyıldız, taşınmayı 1470 adet TIR ile gerçekleştirdi.

Hızla büyüyen talepler için iş gücü niteliği ve altyapı açısından en uygun alan olarak Çerkezköy seçildi. İş gücünde nitelik farkı oluşturmamayı esas kriter olarak benimseyen Altınyıldız, bu sayede bölge istihdamına da çok büyük hareket getirdi.









Toplamda 282 bin metrekarelik açık alana sahip olan Altınyıldız Çerkezköy fabrikaları; 55 bin metrekare tekstil , 21 bin metrekare konfeksiyon, 3 bin metrekare AR-GE ve 3 bin metrekare yardımcı tesisler (kreş, kafeterya, restaurant vs.) olmak üzere toplam 82 bin metrekarelik alanda dikey entegre üretim yapmakta.



Altınyıldız Genel Müdürü Zeki Çaputlu medya mensuplarına yeni fabrikalarını gezdirirken “Elyaf (yün) halinde hammaddeyi hazırgiyime dönüştüren Avrupa’nın en büyük tekstil ve konfeksiyon kompleksi Altınyıldız Çerkezköy fabrikalarıdır ” dedi.

Zeki Çaputlu markanın kurucusu Osman Boyner’in “Çalışanın teri kurumadan ücreti ödenir” lafını her zaman düstur olarak benimsediklerini, 60 yıldır bu kuralın dışına çıkılmadığını, bundan sonra da çıkılmayacağını belirtti.

Kapasitesinin yüzde 25’ini kendi markasıyla dünya pazarlarına satan Altınyıldız, Tommy Hilfiger, Massimo Dutti, Armani, Valentino, Cinque, Marks&Spencer, Zara, Ann Taylor ve S. Oliver gibi pek çok dünya devine üretim yapıyor.

Yılda minimum 2 adet yeni teknolojik ürünü pazara sunmayı hedefleyen Altınyıldız,

Çerkezköy fabrikalarında dev bir hamleye daha imza atacak. Yünlü kumaş lideri Altınyıldız, önümüzdeki aylarda yepyeni bir ürün segmenti ile tüketicisi ile buluşacak.

Avrupa için Almanya ve İtalya’da, Amerika Birleşik Devletleri’nde New York’da şirketleri bulunan Altınyıldız geçtiğimiz yıl İran’da da kendi şirketini kurdu.

Altınyıldız, 2011 yılı içinde Tahran’ın en merkezi yerlerinde Altınyıldız Classics markalı mağazalarının açılışını da yapacak.

Rakamlarla Çerkezköy fabrikası

• Altınyıldız 1952 yılında kuruldu.

• 2012’de 60. yılını kutlayacak.

• Çerkezköy’e taşınma 1470 (bin dört yüz yetmiş) adet TIR ile gerçekleştirildi.

• Taşınma 120 gün gibi rekor denecek kısa sürede tamamlandı.

• Çerkezköy fabrikası 282 bin metrekare açık alanı kaplıyor.

• Kapalı alanlar tekstil 55 bin metrekare, konfeksiyon 21 bin metrekare, AR-GE 3 bin metrekare, yardımcı tesisler 3 bin metrekare olmak üzere toplam 82 bin metrekare

• Altınyıldız kapasitesinin yüzde 25’ini kendi markasıyla dünya pazarlarına satıyor.

• 1993 yılında yıllık üretim kapasitesi 4.4 milyon metre, 1996 yılında 7.8 milyon metre, 2000 yılında 8.7 milyon metre

• Tekstilde 2010 yılında 9,5 milyon metre, 2011 yılında gerçekleşecek rakam ise 13,5 milyon metre olarak hedefleniyor. Yani Çerkezköy’de 13,5 milyon metre görülecek.



Konfeksiyon’da ise 2010 yılında 1 milyon 372 bin adet gerçekleşti. 2011 hedefi 1 milyon 879 bin adet

• 2008 yılında şirket değeri 120 milyon TL. 2010 yılında şirket değeri 496 milyon TL. 2011 yılında ise şirket değeri 700 milyon TL’yi aşmış durumda.

• 2010 ihracat rakamı 29.3 milyon USD

• 2010 yıllık ciro 375 milyon TL.

• 2010 Yılı net karı 77.7 milyon TL

• 2010 Yılı vergi faiz amortisman öncesi karı 34.3 milyon TL

• Çerkezköy fabrikada 1523 kişi çalışıyor. Yüzde 32’sı kadın. 559 kadın, 964 erkek

• Taşınma sürecinde alınan iş başvurusu: 14 bin kişi.