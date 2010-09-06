-ALTINTOP'UN GOLÜ BÜYÜK ÖVGÜ ALDI ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Milli futbolcu Hamit Altıntop, Kazakistan ile oynanan Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçında attığı golle uluslararası basında büyük övgü aldı. İngiltere'de yayımlanan Metro gazetesi, ilgili haberinde ''daha önce hiç bu kadar güzel bir gol görmüş müydünüz'' diye sordu ve futbolcunun müthiş bir teknik kullanarak topu uzak mesafeden sert bir şutla ağlara gönderdiğini yazdı. Hamit'in golünden birçok internet sitesinde de övgüyle bahsedilirken, golün Youtube'a konulan görüntüleri yaklaşık 800 bin kez tıklandı.