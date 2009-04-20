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Spor

Altıntop ve Taşçı ''günün onbiri''nde

20 Nisan 2009 20:24


Almanya Bundesliga’da forma giyen Halil Altıntop ve Serdar Taşçı, ünlü spor dergisi Kicker tarafından günün onbiri’ne seçildi.

Alman Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Schalke 04'te oynayan milli futbolcu Halil Altıntop ile VfB Stuttgart'ta forma giyen Alman milli takım oyuncusu Serdar Taşçı, spor dergisi Kicker tarafından ''Günün onbiri''ne seçildi.

Halil, ligde FC Schalke 04'ün FC Energie Cottbus'u 4-0 yendiği karşılaşmada bir gol atıp, bir golün de asistini yaparken, Serdar da Stuttgart'ın 1. FC Köln'ü 3-0 yendiği karşılaşmada sergilediği oyunla dikkatleri çekmişti.

Milli futbolcu Halil Altıntop, bu sezon dergi tarafından 2. kez ''Günün onbiri''ne seçilirken, Serdar Taşçı da 3. kez bu onbirde yer aldı.


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