-ALTINTOP: TÜRKİYE'YE GİTMİYORUM BERLİN (A.A) - 03.01.2011 - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen milli futbolcu Hamit Altıntop, Bayern Münih'te kalacağını söyledi. Spor dergisi Kicker, Bayern Münih ile 6 ay daha sözleşmesi olan Hamit'in, ara transfer döneminde başka bir takıma transfer olmayacağını belirterek, futbolcunun ''Türkiye'ye gitmiyorum. Burada kalacağım'' şeklinde konuştuğunu yazdı. Derginin haberinde, sıkça Hamit'in Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray veya Fenerbahçe'ye gidebileceğinin söylendiği ancak şimdiye kadar her zaman Almanya'da kaldığı hatırlatıldı. Öte yandan, Bayern Münih'in oyuncusu Mark van Bommel, transfer döneminin 31 Ocakta sona erdiğine işaret ederek, bu zamana kadar çok şeyin olabileceğini, kendisine gelen bir çok teklif nedeni ile gurur duyduğunu ifade etti.