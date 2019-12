-ALTINTOP: TECRÜBE KAZANMAK İÇİN AVRUPA'YI TERCİH ETTİM İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen milli futbolcu Halil Altıntop, şu an için Türkiye'de futbol oynamayı düşünmediğini ve tecrübe kazanmak için Avrupa'da kalmayı tercih ettiğini söyledi. Halil, Futbol Federasyonu'nun resmi yayın organı Tam Saha Dergisi'nin eylül sayısında yer alan röportajında, ikizi Hamit Altıntop ile birlikte sürekli Türk kulüplerinin gündeminde olduğunun hatırlatılması ve Türkiye'de futbol oynamayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı: ''Düşünmedik dersek yalan olur. Çünkü bir futbolcu için hele de İstanbul kulüplerinde oynamak güzeldir. Ancak şu anda Türkiye'ye gelmemenin kariyerim açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan yurt dışında daha güçlü tecrübeler kazanabiliyor. Her hafta daha zorlu maçlar geçiriyorsunuz. Türk futbolu da oldukça gelişti ancak Bundesliga ya da İspanya Ligi'ndeki gibi her hafta aynı zorlukta maçlar oynamıyorsunuz. Hedefleri olan oyuncular kendilerini geliştirmek için ister istemez her hafta birbirinden zorlu maçlar oynayacakları ligleri tercih ediyor. Ben de bu nedenle tercihimi Avrupa'da kalma yönünde kullandım.'' Halil, bundan sonraki hedeflerini de şöyle aktardı: ''Türkiye'de oynamayı çok isterim. Bir futbolcu olarak o derbileri yaşamak çok farklı olur. Sadece statta veya televizyonda izlerken bile derbinin ne kadar farklı ve büyük olduğunu anlıyorsunuz. Aileden ayrılmamak ise değişik bir şey. İnsan her gün geleceği için çabalıyor. Karar anı geldiğinde, 'Geleceğim mi, ailem mi' diye düşündüm ve bugüne kadar hep ailem ağır bastı. Ancak bir-iki sene sonra ne olur onu bilemem. Belki ailemle birlikte Türkiye'ye gelirim.'' -''FATİH HOCANIN PLANLARINDA ÖNEMLİ ROL OYNAMADIM''- 2008 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer alamadığının hatırlatılması üzerine Halil, şunları söyledi: ''Uzunca bir süre takımın başında Fatih hoca vardı. Belki bir başka teknik adam bu süreçte beni tercih de edebilirdi. Ancak ben asıl meselenin futbola bakış tarzıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Biz daha çok topla oynamayı sevdiğimiz için bireysel oynayan, çalım atan oyuncuları tercih ediyoruz. Ben de bu nedenle milli takımda gerçek performansımı gösteremedim. Ancak her teknik adam başarıya giden yolda kendi inandığı biçimde yürüyor. Bu nedenle Fatih hocanın planlarında o kadar önemli bir rol oynamadım. Ancak önemli olan Milli Takım'ın başarılı olması. Umarım gelecek senelerde ben de milli takımımız da daha başarılı oluruz.'' -''ALMANYA'DAN AVANTAJLIYIZ''- 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya ile aynı grupta yer aldıklarının belirtilmesi üzerine Halil, ''Biz daha avantajlıyız bence. Çünkü Berlin'deki maçı da biz sanki Türkiye'deymiş gibi oynayacağız'' dedi. Halil Altıntop, Almanya'nın takım savunmasını çok iyi yaptığını ifade ederek, ''Tüm oyuncuları bir hedefe inanıyor ve o yolda devam ediyorlar. Gerçekten de çok başarılı bir Dünya Kupası geçirdiler. Ama ben eminim ki bir-iki ufak detayı değiştirir ve geçmişteki hatalarımızı tekrarlamazsak Almanya'yı da geçebiliriz'' ifadelerini kullandı. Grubun durumuyla ilgili bir soruyu da milli futbolcu şöyle cevapladı: ''Biz Almanya'ya karşı kesinlikle süper oynarız, bundan kuşkum yok. Ama mesele Belçika veya Avusturya'ya karşı oynamakta. İşte balans konusu burada ortaya çıkıyor. Almanya'nın oluşturduğu fark da burada. En önemli faktör kendimizin ne yapabileceğimizin farkında olmak. Almanlar bunun farkında. Takım olarak iyi çalışmaları gerekiyor, çünkü bireysel açıdan o kadar güçlü değiller. Fiziksel olarak her zaman en üst düzeyde olmaları gerekiyor. Dünya Kupası'nda Arjantin'i pozisyon vermeden 4-0 yendiler. Çünkü bilinçli hareket ediyorlar. Topu çok iyi sektirmek ya da müthiş çalımlar atmak gibi meziyetleri yok. Arjantinliler ise bunların hepsini yapabiliyor. Ancak iş topu kaybettiğinizde ne yaptığınıza kilitleniyor. Siz topu kaybettiğinizde arkadaşlarınıza yardım etmiyorsanız başarılı olamazsınız. Alman Milli Takımı'ndaki oyuncuları çok yakından tanıyorum ve nasıl bir çabayla çalıştıklarını, futbola nasıl baktıklarını görüyorum. İyi günlerinde, kötü günlerinde nasıl hareket ettiklerini gözlemliyorum. Asla dağılmıyorlar.'' -MESUT ÖZİL VE SERDAR TAŞÇI KONUSU- Mesut Özil ve Serdar Taşçı'nın Alman milli takımını seçmelerini de Halil, şöyle değerlendirdi: ''Ben Türkiye'den istedikleri ve bekledikleri ilgiyi görmediklerini düşünüyorum. Almanya Federasyonu ise oyunculara çok daha farklı yaklaşıyor. Bence daha da önemlisi, Alman Milli Takımı'nda oynayan oyuncunun piyasası çok daha yüksek oluyor. Örneğin Mesut Özil, Türkiye için oynasaydı belki Real Madrid'e transfer konusu gündeme bile gelmeyecekti. Biz Mesut'la aynı şehirde doğup büyüdük. Schalke'de 17 yaşında A takıma çıktı, beraberdik yani. İlk günden itibaren farklı bir oyuncu olduğunu göstermişti. Topu çok iyi süren, sol ayağını çok iyi kullanan ve çok akıllı bir oyuncu.'' -''HİDDİNK BÜYÜK BİR TECRÜBEYE SAHİP''- Halil Altıntop, milli takımın yeni teknik direktörü Guus Hiddink'in çok büyük bir tecrübeye sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: ''Çalıştırdığı milli takımlar da ortada. Her gittiği yerde de dışarıdan gördüğümüz kadarıyla başarılı oldu. Umarım burada da felsefesini ve vizyonunu ortaya koyup başarılı olur. Dünyanın dört bir yanında çalışmış ve farklı kültürlerden insanlarla sağlıklı iletişim kurmuş birisi olarak burada da kendisini kolaylıkla ifade edebileceğini düşünüyorum. İlk izlenimimle şunu söyleyebilirim, bizi çok güzel günler bekliyor.'' -''BALANSIMIZ YOK''- Türkiye'de yapılan transferlerin Almanya'da konuşulup konuşulmadığı sorusuna Halil, ''Elbette konuşuluyor. Almanlar zaten milli maçları gördüğünde Türkiye'nin hangi noktaya geldiğinin farkında. Herkes bizdeki potansiyeli görüyor. Hem çok iyi futbolculara sahip olduğumuzu, hem de takım halinde çok büyük şeyler yapabileceğimizi biliyorlar. Ama balansımız yok. Bir zirveye çıkıyoruz, bir alt düzeylere iniyoruz. İnsanlar bazen 'Avrupa Şampiyonası'nda oynayan takım bu takım mı' diye düşünebiliyor'' diye yanıt verdi.