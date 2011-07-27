-ALTIN REKORUNU YENİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - Uluslararası piyasada altının ons fiyatı, 1.625,66 dolara çıkarak rekorunu yeniledi. Altın direnç olarak kabul edilen 1,623 doların da üstüne çıkarak rekor kırmayı sürdürüyor. Geçen haftayı 1.601,41 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı pazartesi günü 1.623,88 dolara çıkarak yeni bir rekor kırdıktan sonra dün 1.610 doların üstünde bir seyir izledi. Bugün açılıştan itibaren yüksek bir seyir izleyen altın 1.617,80-1.625,66 aralığında hareket ediyor. Uluslararası piyasada altının ons fiyatı saat 09.45 itibariyle 1.622,27 dolara gerilemiş bulunuyor.