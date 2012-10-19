Özel'in gittiği bölgeye top mermisi düştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in geçen hafta ziyaret ettiği Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Ziyaret köyüne Suriye tarafından atılan bir havan topu mermisi düştü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Hacıpaşa Beldesi'ne bağlı Ziyaret Köyü'nün sınıra yakın bir bölgesinde meydana geldi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Harim, Derkuş ve İdlip kentlerinde yaşanan ağır çatışmalar devam ederken, Suriye ordusunun attığı ileri sürülen bir top mermisi, Ziyaret Köyü'nün kırsal alanına düştü.

Top mermisinin düştüğü bölgede kimsenin olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Top mermisine karşılık Hacıpaşa Piyade Hudut Karakolu'ndan Suriye tarafına havanla ateş açıldı.

Suriye'nin İdlip kentine bağlı Salkin'da yaşanan çatışmalar, Hatay'ın Altınözü beldesinden görülebiliyor.

Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı İlçeleri'nin sınır bölgelerine geçtiğimiz hafta da 6 top mermisi düşmüş, buna Türk Silahlı Kuvvetleri de ateşle karşılık vermişti.