T24 LogoT24 Logo
Gündem

Özel'in gittiği bölgeye top mermisi düştü

Suriye ordusunun attığı ileri sürülen bir top mermisi, Ziyaret Köyü'nün kırsal alanına düştü

19 Ekim 2012 18:36

 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in geçen hafta ziyaret ettiği Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Ziyaret köyüne Suriye tarafından atılan bir havan topu mermisi düştü.

Olay, bugün öğle saatlerinde Hacıpaşa Beldesi'ne bağlı Ziyaret Köyü'nün sınıra yakın bir bölgesinde meydana geldi.

\

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Harim, Derkuş ve İdlip kentlerinde yaşanan ağır çatışmalar devam ederken, Suriye ordusunun attığı ileri sürülen bir top mermisi, Ziyaret Köyü'nün kırsal alanına düştü.

Top mermisinin düştüğü bölgede kimsenin olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı. Top mermisine karşılık Hacıpaşa Piyade Hudut Karakolu'ndan Suriye tarafına havanla ateş açıldı.

Suriye'nin İdlip kentine bağlı Salkin'da yaşanan çatışmalar, Hatay'ın Altınözü beldesinden görülebiliyor.

Hatay'ın Altınözü ve Yayladağı İlçeleri'nin sınır bölgelerine geçtiğimiz hafta da 6 top mermisi düşmüş, buna Türk Silahlı Kuvvetleri de ateşle karşılık vermişti.

ETİKETLER

altınözütop mermisisuriyetürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24