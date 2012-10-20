Altınözü'ne bir top mermisi daha düştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in de gittiği Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Ziyaret köyüne Suriye tarafından atılan bir havan topu mermisi düştü.

Türkiye-Suriye sınırında tansiyon yeniden yükseldi. Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Ziyaret köyüne Suriye tarafından atılan bir havan topu mermisi düştü. Suriye helikopterleri de muhaliflerin kontrolündeki köylere bomba yağdırırken, Türk sınır birliklerinden obüslerle uyarı ateş açıldı.

Havan topu mermisi, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Ziyaret köyündeki Ziyaret Karakolu yakınlarına düştü. Köyde, askeri araçlarla ve köy camiinden yapılan anonslarla vatandaşların evlerine girmeleri istendi.

Türkiye sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Harim kasabasında da çatışmalar, yoğun biçimde devam ediyor.