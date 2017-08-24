T24 LogoT24 Logo
Gündem

Altınözü'nde insan kaçakçıları jandarmayla çatıştı; 1 ölü, 5 yaralı

Ramazan ÇELİK/ ALTINÖZÜ, (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Altınözü İlçesi Çetenli Mahallesi girişinde, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan bir araçtan ateş açıldı

24 Ağustos 2017 17:40

Ramazan ÇELİK/ ALTINÖZÜ, (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Altınözü İlçesi Çetenli Mahallesi girişinde, jandarmanın \'dur\' ihtarına uymayan bir araçtan ateş açıldı. Çıkan çatışmada araçtaki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Bugün öğle saatlerinde sınırdan kaçak göçmenleri aldığı iddia edilen 31 NEC 34 plakalı minibüs ile ona öncülük ettiği öne sürülen bir otomobil, Altınözü Oymaklı Mahallesi girişinde devriye görevindeki jandarma timinin dikkati çekti. Jandarmanın, \'dur\' ihtarına uymayan öncü araçtan güvenlik güçlerine ateş açıldı. Jandarmaya ateş açılan araç ile kaçakların bulunduğu minibüs bölgeden hızla uzaklaştı. Kaçan araçları takibe alan jandarma ekipleri, Çetenli Mahallesi girişinde iki araca müdahalede bulundu. Öncü araçtan bir kez daha ateş açılması üzerine çıkan çatışmada, minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çatışmanın ardından bölgeden kaçan plakası belirlenemeyen otomobil aranıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanALTINÖZÜ Hatay DHAHATAY AltınözüMahallesiBugünNECAltınözü Oymaklı MahallesiJandarmanınJandarmayaKaçanYaralılarFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24