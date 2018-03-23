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Spor

Altınordu'ya zorlu fikstür

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle Süper Lig hedefine adım adım ilerleyen 4'üncü sıradaki Altınordu, önümüzdeki 3 haftada çok kritik 3 karşılaşmaya çıkacak

23 Mart 2018 16:44

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de üst üste aldığı galibiyetlerle Süper Lig hedefine adım adım ilerleyen 4\'üncü sıradaki Altınordu, önümüzdeki 3 haftada çok kritik 3 karşılaşmaya çıkacak. Bu periyotta ilk olarak 31 Mart\'ta deplasmanda 11\'inci sıradaki Akın Çorap Giresunspor\'a konuk olacak Altınordu, daha sonra 3\'üncü basamaktaki Ümraniyespor ve 5\'inci sıradaki Gazişehir Gaziantep\'le (D) kozlarını paylaşacak. 
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, bu 3 müsabakadan 7 puan çıkarmaları halinde Süper Lig\'e ilk 2\'den direkt yükselebileceklerini söyledi. Kırmızı-lacivertliler son 3 haftada ise umudu kalmayan Manisaspor\'la evinde, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Adana Demirspor\'la deplasmanda karşılaşıp, son olarak orta sıralarda yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u konuk edecek.

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