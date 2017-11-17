Altınordu'ya Yıldırım Demirören ziyareti

Demirören: \"Futbol Federasyonu olarak Altınordu\'nun ve Başkan Seyit Mehmet Özkan\'ın sonuna kadar arkasındayız\"

\"Önümüzde 4 tane daha hazırlık maçı var. Tahmin ediyorum ki hocamız bunlara da gençlerle çıkacak\"

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Altınordu\'nun Torbalı\'daki Metin Oktay Tesisleri\'ni ziyaret ederek İzmir kulübünün altyapısını mercek altına aldı. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan\'ın eşlik ettiği Yıldırım Demirören ve TFF heyeti, kulübün altyapısındaki genç futbolcularla tanışıp sahaları, lojmanları ve oluşturulan besi hayvanları örnek yaşam alanını inceledi. Altınordu\'nun futbolcu yetiştirme ve tesisleşme açısından Türkiye\'ye örnek bir kulüp olduğunu ve Altınordu gibi kulüplerin sayısının artması gerektiğini söyleyen Demirören, \"Türkiye Futbol Federasyonu olarak Altınordu\'nun ve Başkan Seyit Mehmet Özkan\'ın sonuna kadar arkasındayız\" dedi.

Futbolun Türk toplumunun yüzde 99\'unu ilgilendiren bir unsur olduğunu dile getiren TFF Başkanı Yıldırım Demirören, \"Bugün statlarımızın dolma sebebi yabancı oyuncuların kalitesinden ve takımların mücadelesinden kaynaklanıyor. Hepimizin temennisi o yabancı oyuncuların yerine Altınordu\'da olduğu gibi Türk oyuncuların sahada olması. Bu anlamda Altınordu\'ya çok önemli bir misyon düşüyor. Buradaki gençleri gördük. Artık dünyada futbol sadece ayakla oynanmıyor. Futbol ayak, kalp, zeka ve bunun üstüne parayı gerektiriyor. Gençler futbolu sadece para kazanma amaçlı düşünmemeli. Meslek gibi görmeleri lazım ki başarı gelsin. Altınordu\'yu sadece yerli oyuncu oynatması nedeniyle takdir ediyorum. Keşke kulüpler 11 yabancı yerine 8 yabancıyla çıksa sahalara. Altyapıya önem vererek yerli oyuncu yetiştirdiğiniz sürece yabancı sorunu kendi kendine ortadan kalkacaktır\" diye konuştu.

HAZIRLIK MAÇLARINDA OYUNCU KAZANDIK

A Milli Takım\'ın oynadığı hazırlık maçlarına da değinen TFF Başkanı Yıldırım Demirören, \"Hazırlık maçının adı hazırlık. İlerdeki hedeflerine hazırlanma. Burada galibiyet diye bakmamak lazım. Hedeflere ulaşmak için takıma koyduğun oyunculardan kaçını kazanabiliyorsun ona bakmak lazım. Başarılı olabilecek mi, kuracağın takıma motive olabilecek mi, zaten onun için de belli yaşa gelmiş, tecrübeli oyuncular olmadan bu hazırlık maçlarını oynadık. Sakın yanlış anlaşılmasın, onlar çağrılmayacak değil, onlar bizim asil oyuncularımız ama gençleri denemek için de bir imkanımız vardı. Daha önümüzde 4 tane daha hazırlık maçı var, hem Mart ayında hem de Mayıs ayında. Tahmin ediyorum ki hocamız bunlara da gençlerle çıkacak. Mühim olan oynayacak hedef 11\'ine yeni oyuncuları katabilmek. Bir kaç oyuncu kazandık. Devamı da gelecek\" yorumu yaptı.

HASAN DOĞAN\'A VEFA

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Torbalı Metin Oktay Tesisleri\'nde yeni yapılan lojmana rahmetli TFF Başkanı Hasan Doğan\'ın ismini vermek için Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyelerinden izin istedi. Demirören ve TFF yönetiminin bu kararı memnuniyetle karşılaması üzerine Başkan Özkan, \"Ziyaretiniz manevi olarak bize güç verdi. Onur duyduk. Rahmetli Hasan Doğan ile 2008\'de tanışma ve 3 ay birlikte çalışma şansı yakaladım. Aramızdan çok erken ayrılan böyle değerli bir insanın adını lojmanımıza vermekten çok mutluyum\" dedi.

TFF Başkanı Demirören ise, \"Rahmetli Hasan ağabeyimizin adının tesislere verilmesi bizi çok duygulandırdı. Teşekkür ediyorum. Hasan ağabey gibi yöneticilerin artmasını temenni ediyorum\" diye konuştu.

Altınordu Başkanı Özkan, Demirören\'e Altınordu forması ve Kütahya çinisi, Başkanvekili Servet Yardımcı\'ya da forma ve Altınordu porselen topu hediye etti. Ziyarette Demirören ve Yardımcı\'nın yanı sıra yöneticiler Ali Dürüst, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykac, Mete Düren, Fuat Guguloğlu ve Nihat Özdemir de yer aldı. TFF Yönetim Kurulu toplantısı da Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- TFF Başkanı Yıldırım Demirören\'in tesisleri gezmesi

- TFF Başkanı Demirören\'in açıklamaları

- Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan\'ın konuşması

- Hediye verilmesi

- Futbolcularla yenilen yemekten görüntü

HABER: Mustafa KÖPRÜLÜ - KAMERA: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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