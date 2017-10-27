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Spor

Altınordu'ya tiyatro morali

İZMİR, (DHA)- AHMET Çevik Tiyatrosu, "Şaka Gibi" isimli müzikli kabaresinin ilk oyununu Altınordu için İzmir'de sahneye koydu

27 Ekim 2017 16:24

İZMİR, (DHA)- AHMET Çevik Tiyatrosu, \"Şaka Gibi\" isimli müzikli kabaresinin ilk oyununu Altınordu için İzmir\'de sahneye koydu.
Ahmet Çevik, Özgür Özgülgün, Pelin Körmükçü ve Yelda Alp\'in yanı sıra ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül\'ün de rol aldığı oyunu, Altınordu çatısı altındaki tüm ekiplerin idari ve teknik kadroları ile futbolcular ve personel tam kadro izledi. Güncel konuları farklı ve komik bir bakış açısıyla dört fraklı skeç üzerinden izleyicilere aktaran oyunda Morgül de ilk kez tiyatro seyircisiyle buluştu. Oyunun sonunda Ahmet Çevik, günün özçekimini yaparken, Başkan Vekili Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, sanatçılara imzalı forma ve çiçek verdi.

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