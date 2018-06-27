Altınordu'ya gurbetçi santrfor

İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu, gurbetçi santrfor Kemal Rüzgar\'la prensip anlaşmasına vardı. Geçen sezon Almanya Bölgesel Lig ekibi Viktoria Köln\'de 17 maçta 4 gol atan 23 yaşındaki forvetin yarın İzmir\'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bayer Leverkusen altyapısından yetişen Kemal, daha sonra Fortuna Düsseldorf, Osnabrück takımlarında da oynadı. Gurbetçi oyuncuyla bir başka İzmir ekibi Menemen Belediyespor da ilgileniyordu. Kemal, Türkiye U18 Milli Takımı\'nda 7 maça çıktı, 2 kez fileleri havalandırdı.