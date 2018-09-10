Altınordu'ya Güneş övgüsü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig temsilcisi Altınordu, milli maç nedeniyle lige verilen arada Beşiktaş\'la deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetmesine rağmen sergilediği futbolla teselli buldu. İzmir ekibini ilk kutlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. Altınordu\'nun modern futbol oynamaya çalışan bir takım olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, \"Oyun olarak Altınordu\'yu tebrik ediyorum. Rakip oldukça fazla pozisyon buldu. Genç oyuncularla önemli işler yaptılar. Geriden oyun kurarak, ikinci ve üçüncü bölgeye geçmek isteyen bir takım. Güzel bir gol attılar. Bazı konularda bize çok güzel dersler verdiler\" yorumu yaptı.

Usta teknik adam maçtan sonra Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu\'nu da tebrik ederek, \"Çok başarılısınız. Hem gençlerinizi iyi kulüplere veriyorsunuz hem de zorlu bir ligde şampiyonluk hedefliyorsunuz\" dedi.

Hüseyin Eroğlu, \"Bizim misyonumuz hem oyuncu yetiştirmek hem de yarışmacı bir takım olmak\" yanıtı verdi.

Özel maç tekliflerini kabul eden Beşiktaş\'a teşekkür eden teknik patron Eroğlu, \"Güzel bir prova oldu. Çok pozisyona girdik, atamadık. Rakip deneyimli ayaklarıyla yakaladıklarını attı. Kaybettik ancak doğruları yaptık. Bu doğruları yaptıkça istediğimiz skorları da alacağız\" diye konuştu.