Altınordu'ya dişli rakip

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de son 5 maçında 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 8. sırada yer bulan 16 puanlı Altınordu, pazar günü deplasmanda 25 puanlı lider Ümraniyespor karşısında sezonun en zor sınavlarından birine çıkacak. Evinde şimdiye kadar çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek kendi sahasında namağlup unvanını koruyan İstanbul temsilcisi, oynadığı 12 müsabakada sadece 1 yenilgi aldı. Şu ana kadar kalesinde sadece 7 gol gören Ümraniyespor, ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

Son 2 deplasmanda İstanbulspor ve Denizlispor\'a 2-0\'lık skorlarla mağlup olan İzmir temsilcisi, ligde 4 haftadır kalesini gole kapatan Ümraniyespor\'u yenerek rakibine iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırmaya çalışacak. Ümraniye ekibinin kadrosunda daha önce Altınordu forması giyen ön libero Timur Temeltaş da yer alıyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, kazanarak galibiyet hasretine son vereceklerini söyledi. Şeytan\'da sakat kaleci Erce, Ali Emre ve sağ bek Kerim Alıcı dışında eksik yok.