Altınordu'ta taşlar oynayacak

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de Pazar günü evinde 22 puanlı zirve takipçisi Akın Çorap Giresunspor\'u yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak isteyen 15 puanlı Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ilk 11\'de değişime gitmeye hazırlanıyor. İzmir ekibinin deplasmanda Denizlispor\'a 2-0 yenildiği maçta cezaları nedeniyle forma giyemeyen stoperler Recep ve Uğur ilk 11\'e dönecek. Denizlispor karşısında savunmada görev alan Seydi ile Yusuf Yalçın kulübeye çekilecek. Denizli deplasmanında sakatlanan ve çapraz bağlarında yırtık tespit edilen kaleci Ali Emre\'nin yokluğunda ise iyileşen Berke eldivenleri devralacak. Altınordu\'da Ali Emre\'nin yanı sıra tedavileri süren kaleci Erce ile sol bek Yusuf Acer de görev yapamayacak. Altınordu şimdiye kadar deplasmanlarda bileği bükülmeyen Giresunspor\'a ilk dış saha mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertliler tarihinde 8 kez karşılaşıp bir defa bile diş geçiremediği rakibini yenerek İzmir\'deki karnesini de düzeltmeyi planlıyor. Bu sezon taraftarı önünde çıktığı 5 müsabakada sadece 1 galibiyet elde eden Altınordu, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 9 puan kaybetti. İlk 11 haftada Altınordu 17 gol atıp, 14 gol yerken, Giresun ekibi attığı 16 gole karşılık kalesinde sadece 7 gol gördü.