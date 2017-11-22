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Spor

Altınordu'nun suskun golcüsü

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) ALTINORDU'da ilk 7 haftada 6 gol atarak sezona müthiş bir başlangıç yapan forvet Mirkan, son 5 maçta rakip fileleri sarsmayı başaramadı

22 Kasım 2017 15:53

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

ALTINORDU\'da ilk 7 haftada 6 gol atarak sezona müthiş bir başlangıç yapan forvet Mirkan, son 5 maçta rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Mirkan\'ın skor üretemediği bu periyotta galibiyete hasret kalan İzmir ekibi 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Şimdiye kadar Elazığspor, Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor, Samsunspor, Gaziantepspor ve son olarak 29 Eylül\'de Boluspor ağlarını havalandıran gurbetçi golcü daha sonra Adanaspor, İstanbulspor, Eskişehirspor, Denizlispor ve Akın Çorap Giresunspor randevularında sessiz kaldı. Tecrübeli santrfor gol krallığı yarışında zirvedeki yerini de kaptırdı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, şimdiye kadar oynanan 12 karşılaşmanın tümünde Mirkan\'a ilk 11\'de şans verdi. Deneyimli golcünün Ümraniyespor deplasmanında gol orucunu bozması bekleniyor. Şeytan\'ın en skorer iki ismi Mirkan\'la birlikte 6 gol kaydeden Kerim Avcı oldu. Kırmızı-lacivertlilerde Barış 3 kez, Fatih 2 defa gol sevinci yaşarken Alican, Erdoğan, Murat ise 1\'er gol attı. Öte yandan Giresunspor maçında sakatlanan Kerim Avcı takımla çalışmalara başladı. Altınordu\'da ilk yarıyı kapatan kaleci Erce ve sağ bek Kerim Alıcı ile sezonu kapatan Ali Emre ile bu hafta da yok. Sol bek Yusuf Acer ise iyileşti.

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