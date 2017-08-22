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Spor

Altınordu'nun savunma oyuncuları Süper Lig takımlarının radarında

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı ve sol bek Yusuf Acer, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi

22 Ağustos 2017 16:42

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı ve sol bek Yusuf Acer, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi.
Fenerbahçe\'nin sol bek Yusuf için İzmir ekibine teklifinde bulunmaya hazırlandığı iddia edildi. Beşiktaş\'ın ise Alman sağ bek Andreas Beck ile yollarını ayırması halinde Kerim için girişimlere başlayacağı ileri sürüldü. Kırmızı lacivertlilerde ilk iki haftadaki Elazığspor ve Ankaragücü maçlarında ilk 11\'de sahaya çıkıp, 90\'ar dakika görev yapan genç savunmacıları Süper Lig\'den pek çok takımın izlediği ifade edildi.
Öte yandan cuma günü deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarına başlayan Altınordu\'da tedavisi süren sağ kanat Enis dışında eksik yok.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Balıkesir\'e kazanmak için gideceklerini söyledi. Rakibin ilk 2 haftadan 1 puan çıkardığını hatırlatan Hüseyin Eroğlu, \"Balıkesirspor, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a son dakikalarda art arda yediği gollerle yenildi. Bu kez iç sahada galibiyet arayacaklar. Biz de 3 puan için oynayacağız. Beraberlik düşüncemiz yok. Üst sıralardaki yerimizi korumak istiyoruz\" dedi.

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