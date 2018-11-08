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Spor

Altınordu'nun rakibi eski dostlar

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -  SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Altınordu, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçında eski dostlarla rakip olacak

08 Kasım 2018 14:32

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - 
SPOR Toto 1\'inci Lig\'de üst üste aldığı 3 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Altınordu, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçında eski dostlarla rakip olacak. Altınordu\'da 4 sezon forma giyen ve kaptanlık görevini üstlenen orta saha oyuncusu Serkan Göksu ile 3 sezon kırmızı-lacivertli formayı terleten ön libero Timur Temeltaş, Ümraniyespor formasıyla eski takımlarına karşı oynayacak. Ayrıca sezon başında İzmir ekibinin talip olduğu iki futbolcu da Ümraniyespor için ter dökecek. Şeytan\'ın transfer döneminde uzun süre görüşüp kadrosuna katamadığı Recep Aydın ve Atabey Çiçek, kiralık olarak forma giydikleri Ümraniyespor adına gol arayacak.

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