Altınordu'nun kupa kabusu

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında evinde amatör kümeden Kars 36 Spor\'a 90+5\'inci dakikada yediği golle 1-0 yenilerek elenen Altınordu, son 3 sezonda kupada erken havlu atmanın üzüntüsünü yaşıyor.

TFF 1\'inci Lig\'de tamamı yerli ve çoğunluğu altyapısından yetişen futbolcularla zirve mücadelesi vererek alkış toplayan İzmir temsilcisi, kupada ise taraftarına hayal kırıklığı yaşatıyor. 2015-16 sezonunda Türkiye Kupası\'na 2\'nci turdan başlayan kırmızı-lacivertliler, ilk maçında Bölgesel Amatör Lig ekibi Iğdır Arasspor\'a deplasmanda 1-0 yenilerek kupanın dışında kaldı. Altınordu, geçen sezon yine 2\'nci turda konuk olduğu Konya Anadolu Selçukspor\'a tek golle boyun eğdi.

Bu sezon kupaya 3\'üncü turda dahil olan Altınordu, 3\'üncü Lig temsilcisi Sultanbeyli Belediyespor\'u 1-0 mağlup ederken, 4\'üncü turda yine Bölgesel Amatör Lig takımı olan Kars 36 Spor karşısında şok yaşadı. İzmir ekibi 5\'inci tura geçemediği için 210 bin TL ödül şansını kaçırırken, genç futbolcular performanslarıyla sınıfta kaldı. Bu sezon kadroda altyapıdan futbolcuların çoğunlukta olmasıyla maçlara gelmeme kararından vazgeçen, Kars maçını tribünden izleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan\'ın sergilenen kötü futbol nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığı, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu\'nun ise \"Bize yakışmadı\" ifadesini kullandığı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar, \"Mağlubiyet kendisini dev aynasında gören gençlere ders oldu\" yorumunu yaptı.