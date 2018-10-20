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Spor

Altınordu'nun kritik sınavı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Eskişehirspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine mağlup olması halinde kendisini düşme hattında bulacak

20 Ekim 2018 16:13

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de pazartesi günü evinde Eskişehirspor\'la karşılaşacak Altınordu, rakibine mağlup olması halinde kendisini düşme hattında bulacak. 
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ilk 8 maçta sadece 1 galibiyet alarak 7 puanla 14\'üncü sırada bulunan İzmir temsilcisi, 5 puanı bulunan 16\'ncı basamaktaki rakibini altında tutmaya çalışacak. Son 4 sezonda 3 kez Play-Off\'u kılpayı kaçıran Altınordu, en son 2015-16 sezonunun 4\'üncü haftasında düşme hattında yer almıştı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanmayı hedeflediklerini söyledi.

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