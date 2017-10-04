Altınordu'nun kalecisi Berke Özer, Guardian'ın 'en iyi 60 genç futbolcu' listesinde!

İngiliz Guardian gazetesinin her yıl yaptığı ’18 yaş altı genç yetenekler’ listesinin 2017 yılı için öne çıkardığı 60 futbolcu arasında Altınordu’nun 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer de yer aldı.

Yaz transfer döneminde adı İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle anılan genç kaleci, listede yer alan tek Türkiyeli futbolcu oldu.

Guardian’ın hazırladığı listeden öne çıkan birkaç isim şöyle: Benjamin Garre (Manchester City), Keres Masangu (Roma), Flor Van Den Eynden (Inter), Vinicius Junior (Flamengo -Real Madrid’den kiralık-), Christian Früchtl (Bayern Münih), Miguel Baeza Perez (Real Madrid), Abel Ruiz (Barcelona), Lorenzo Gonzalez (Manchester City), Timothy Weah (Paris Saint-Germain).

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