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Spor

Altınordu'nun ilk 6 planı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) TFF 1

19 Eylül 2017 16:11

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de Samsunspor\'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek yara saran Altınordu\'da gözler cumartesi günü Gaziantepspor\'la İzmir\'de oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Ligde 7 puanla 7\'nci sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, düşme hattındaki rakibini yenerek 2\'de 2 yapmayı ve adına ilk 6\'ya yazdırmayı hedefliyor. Altınordu\'nun 1 puan üzerinde yer alan Balıkesirspor, hafta sonu lider Çaykur Rizespor\'u konuk ederken, 2 puan üstündeki Adanaspor ise derbide Adana Demirspor\'la karşılaşacak, 10 puanlı Elazığspor ise lider Akın Çorap Giresunspor\'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Gaziantepspor\'u eli boş gönderip, rakiplerinin takılması halinde ismini Play-Off hattına yazdırmayı planlayan İzmir temsilcisinde cezası süren gurbetçi sol kanat Erdoğan forma giyemeyecek. Samsun deplasmanında rakibiyle çarpışan ve alnına 4 dikiş atılan gurbetçi santrfor Mirkan\'ın ise antrenmanlara başladığı ve görev alabileceği belirtildi. 

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