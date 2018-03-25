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Spor

Altınordu'nun grafiği yükseliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'nci Lig'de 28'inci haftayı 48 puanla 4'üncü sırada tamamlayan Altınordu, son 4 sezondaki en başarılı grafiğini çiziyor

25 Mart 2018 17:35

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'nci Lig\'de 28\'inci haftayı 48 puanla 4\'üncü sırada tamamlayan Altınordu, son 4 sezondaki en başarılı grafiğini çiziyor. 
Dört yıldır aralıksız Spor Toto 1\'inci Lig\'de yer alan İzmir ekibi 2014-15 sezonunda 28 haftalık periyotta 38 puan toplarken, 2015-16\'da aynı süreçte 34, 2016-17\'de ise 39 puanı hanesine yazdırdı. 2015-16\'yı 44 puanla tamamlayan kırmızı-lacivertliler, bu sezon şimdiden 48 puana ulaşmayı başardı. 
2014-15\'te sezonu 54 puanla, 2016-17\'de ise 53 puanla kapatan İzmir ekibi, bitime 6 hafta kala 7 puan daha toplaması halinde son 4 sezonun en parlak dönemini geçirecek. 
Süper Lig\'i hedefleyen Altınordu kalan 6 maçında Akın Çorap Giresunspor (D), Ümraniyespor, Gaziantep Gazişehir (D), Grandmedical Manisaspor, Adana Demirspor (D) ve son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la karşı karşıya gelecek.
 

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