Altınordu'nun gözü Karabük'te

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ilk 2 haftada galibiyet yüzü göremeyen ve 1 puanla 15\'inci sırada yer alan Altınordu, gelecek hafta pazartesi günü deplasmanda rakip olacağı Kardemir Karabükspor\'un durumunu merakla takip ediyor.

Geçen sezon Süper Lig\'den düşen Karabük temsilcisi mali sorunları nedeniyle yeni transferlerine lisans çıkaramadı. İlk 2 maçında altyapı oyuncularıyla mücadele eden Karabükspor, bu randevularda puan yüzü göremedi ve son sıraya demir attı. İzmir temsilcisi büyük borç yükü bulunan Karabükspor karşısında ilk galibiyetini alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

