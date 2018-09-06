Altınordu'nun gözü Berkay'da

İZMİR, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de geçen hafta 4-0 kazanılan Denizlispor maçında yaptığı rakip taraftarın tepkisini çeken gol sevincinin ardından Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından 3 maçlığına kadro dışı bırakılan Hüseyin Atakan Üner\'in yerine A takıma dahil edileceği açıklanan genç oyuncu Berkay Görmez, camiada heyecan yarattı. Geçen sezon Elit U19 Ligi\'nde boy gösteren 18 yaşındaki futbolcu sergilediği pefromansla parmak ısırttı. U19 Milli Takımı kampında yer alan 18 yaşındaki orta saha 24 maçta 21 gol atarak beğeni topladı.

Gelecek adına büyük umut veren Berkay, altyapıdan yetişip 2017 senesinde profesyonelliğe imza attı. Türk futboluna Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Barış Alıcı ve Berke Özer gibi yıldızları armağan eden kırmızı-lacivertlilerde Berkay\'ın da en kısa sürede vitrine çıkması bekleniyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, genç futbolcuyu Başkan Özkan\'ın söylediği gibi milli aradan sonra oynanacak Gazişehir Gaziantep (D), Adana Demirspor ve Hatayspor (D) müsabakalarında ilk 11\'de sahaya sürmeyi planlıyor.

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