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Spor

Altınordu'nun gençleri değerli

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Türk futboluna son yıllarda Roma'da oynayan Cengiz Ünder ve Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü gibi iki genç yıldızı kazandırarak tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu, yeni yıldız adaylarının bonservis bedelleri konusu

10 Nisan 2018 16:57

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Türk futboluna son yıllarda Roma\'da oynayan Cengiz Ünder ve Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü gibi iki genç yıldızı kazandırarak tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu, yeni yıldız adaylarının bonservis bedelleri konusunda indirim yapmıyor. 
İzmir ekibinde bu sezon attığı 9 golle yıldızı parlayan 20 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı için Spor Toto Süper Lig kulüpleri şimdiden nabız yoklarken, başkan Seyit Mehmet Özkan, 3 milyon Euro\'nun altında bir rakam öneren kulüplerin tekliflerini geri çeviriyor. 
Medipol Başakşehir\'in ardından Galatasaray\'ın da talip olduğu Barış için gelen tekliflerin 750 bin Euro ve 1 milyon Euro arasında değiştiği belirtildi. 
Bonservis konusunda taviz vermeyen başkan Özkan\'ın sezon sonunda Barış\'la birlikte savunmanın sağında görev alan ikizi Kerim Alıcı\'yı da aynı kulübe göndermeyi planladığı ifade edildi. 
Ayrıca Barış\'ı yurtdışından takip eden kulüplerin de olduğu biliniyor. Altınordu\'da birçok devin radarına giren kaleci Erce ve Berke\'nin de sezon sonunda yurtdışına transfer olması bekleniyor.
 

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