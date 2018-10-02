Altınordu'nun gençleri Avrupa sahnesinde

İZMİR, (DHA)

Türkiye\'yi son olarak 2 sezon önce Avrupa kupalarında temsil eden Altınordu\'nun U19 takımı, yarın UEFA Gençlik Ligi\'nde ilk maçına çıkacak. Geçen sezonu Elit U19 Ligi\'nde şampiyon olarak tamamlayıp Süper Kupa finalinde Bursaspor\'u 2-1 yenerek Avrupa vizesi alan kırmızı-lacivertliler, Bornova Stadı\'nda saat 19.00\'da başlayacak maçta Finlandiya\'nın Helsinki takımını konuk edecek.

Kazakistan Futbol Federasyonu\'nundan Furkat Atazhanov\'un düdük çalacağı karşılaşmayı futbolseverler ücretsiz izleyecek. İlk maçta avantajı cebine koymak isteyen temsilcimiz rakibiyle 24 Ekim\'de deplasmanda rövanşa çıkacak.

Karşılaşmayı başkan Seyit Mehmet Özkan\'ın yanı sıra A takım ve futbol okullarında eğitim gören tüm oyuncular izleyecek. Teknik direktör Ekrem Kahya, 2 yıl aradan sonra katıldıkları UEFA Gençlik Ligi\'nde başarılı sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Kahya, \"Amacımız ilk etapta 2 turu geçip Şampiyonlar Ligi\'nden gelecek takımlarla eşleşmek. Daha sonra da adımızı çeyrek ya da yarı finale yazdırmak istiyoruz. Türkiye tarihinde bir ilki başarmak için mücadelemizi vereceğiz. Helsinki karşısında iyi bir sonuçla ayrılacağımıza yürekten inanıyorum\" dedi.

