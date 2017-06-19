Altınordu'nun genç kalecisi Berke Özer'e Avrupa'dan 3 talip!

PTT 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun 17 yaşındaki kalecisi Berke Özer için İspanya ve İtalya liglerinden 3 takım talip oldu.

Altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken İzmir ekibi, Berke için 5 milyon Euro’luk bir ücret belirlemiş durumda. Altınordu yönetimi ayrıca, genç kalecinin sözleşmesine gittiği takımdan başka bir takıma transfer olması halinde bonservis bedelinden yüzde 30 pay alacağı bir madde koyduracak.

17 yaşındaki yıldız adayı kaleci son olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim​ tarafından Milli Takım'ın Makedonya ve Kosova maçlarına dahil edilerek dikkat çekmişti.

NTVSpor’a konuşan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili planlarını şöyle aktardı:

“İtalya ve İspanya liglerinden 3 takım Berke’yi istiyor. Biz 5 milyon Euro istedik, aşağılara doğru iniyoruz. Bottom Line belirledik. 3 kulüp var ciddi düşünen. Ben o 3 kulüpten bir tanesini düşünüyorum. Kulüp başkanının değil de; kulübün antrenörünün istediği takımı istiyorum. Antrenör desin ki, 'Ben bu oyuncuyu istiyorum, oynatacağım'. Berke’nin doğru kulübe gitmesini istiyorum.”