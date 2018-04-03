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Spor

Altınordulu Erce'den davet

İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'la 0-0 berabere kalarak 49 puanla 5'inci sıraya gerileyen Altınordu'da kaleci Erce Kardeşler, hafta sonu iç sahada oynayacakları Ümraniyespor maçında tribünlerin dolmasını istedi

03 Nisan 2018 16:54

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de deplasmanda Akın Çorap Giresunspor\'la 0-0 berabere kalarak 49 puanla 5\'inci sıraya gerileyen Altınordu\'da kaleci Erce Kardeşler, hafta sonu iç sahada oynayacakları Ümraniyespor maçında tribünlerin dolmasını istedi. 
Ligde 53 puanla 2\'nci basamakta yer alan Ümraniyespor\'la sezonun en kritik randevularından birine çıkacaklarını ifade eden genç file bekçi, \"Bütün İzmir taraftarlarını yanımızda görmek istiyoruz. Bu karşılaşma Süper Lig hedefimize ulaşmak için çok önemli\" dedi.
Ümraniyespor\'u mağlup etmeleri halinde Süper Lig\'in hayal olmayacağını dile getiren Erce, \"İlk 2 sıra ile aramızda sadece 4 puan fark var. Tüm İzmir kenetlenmeli. Pazar günü saat 18.00\'de herkesi Bornova Stadı\'na bekliyoruz. Buraya kadar geldik, artık havaya girmeye ihtiyacımız var, tribünler dolsun\" diye konuştu.
 

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