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Spor

Altınordulu Barış, Göztepe radarında

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altınordu'nun genç sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı'yla Spor Toto Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin de ilgilendiği öğrenildi

18 Nisan 2018 15:27

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Play-Off hattında yer alan Altınordu\'nun genç sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı\'yla Spor Toto Süper Lig\'deki İzmir temsilcisi Göztepe\'nin de ilgilendiği öğrenildi. 
Daha önce Medipol Başakşehir ve Galatasaray\'ın istediği Barış için Göztepe\'nin de girişimde bulunduğu belirtildi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve Teknik Direktör Tamer Tuna, 26\'ncı haftada Bornova Stadı\'nda oynanan Altınordu-İstanbulspor karşılaşmasını protokol tribününden takip etmişti.
Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme biriminin Barış\'ı takip etmeyi sürdürdüğü öğrenildi. Şimdilik sadece nabız yoklayan Göztepe\'nin sezon sonunda resmi teklif sunması bekleniyor. Son olarak Gazişehir Gaziantep deplasmanında rakip fileleri sarsarak toplam gol sayısını 10\'a çıkaran 20 yaşındaki Barış için Altınordu 3 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Kırmızı-lacivertliler, Barış\'la birlikte sağ bekte görev alan ikizi Kerim\'in de aynı takıma transfer olmasını talep ediyor.

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