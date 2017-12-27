T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu'dan Yasin ve Şevki atağı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde Denizlispor'un iki futbolcusunu gündemine aldı

27 Aralık 2017 16:33

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer döneminde Denizlispor\'un iki futbolcusunu gündemine aldı. Denizlispor\'da yönetimin yolları ayırma kararı aldığı forvet Yasin Ozan ve kiralık listesine konulan orta saha oyuncusu Şevki, yeniden İzmir ekibinin radarına girdi. Sezon başında Yasin\'le masaya oturan Altınordu, 26 yaşındaki gurbetçi golcüyle prensipte anlaşmış ancak resmi imza gerçekleşmemişti. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 22 yaşındaki Şevki\'yi de uzun süredir kadrosunda görmek istiyordu. Ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan iki futbolcu için 1\'inci Lig\'den birçok kulübün nabız yokladığı öğrenildi. Ara transferde Demir Grup Sivasspor\'dan orta saha oyuncusu Galip Güzel ile ilgilenen Altınordu, savunmaya da takviye yapacak.
Öte yandan teknik direktör Eroğlu, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada ligin ikinci yarısında çıkışa geçeceklerini söyledi. Devre arasına 12\'nci sırada giren Altınordu\'da teknik patron Hüseyin Eroğlu, \"Türk gençlerine güvenerek çıktığımız bu yolda onlara maksimum süreyi verip en yüksek verimi almaya çalıştığımız bir ilk yarıyı geride bıraktık. Hedefin biraz gerisinde gibi görünsek de bu ligin ikinci yarılarında her zaman iyi performans gösterdik ve yine göstereceğiz. Ligin en genç ekibiyiz. TFF 1\'inci Lig’de özellikle ikinci yarıda çok ciddi bir çıkış yakalıyoruz. Bunu daha önce iki kez yaptık ve yine yapacağımıza inanıyoruz. Devre arası transfer döneminde yapacağımız takviyelerle bu çıkışı yakalayacak bir ekip yaratacağız\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHAAltınorduDenizlisporYasin OzanSezonYasinTeknikHüseyin EroğluLiginAraDemir Grup SivassporGalip GüzelEroğluDevreHedefinTFFLigdeBunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24