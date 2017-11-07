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Spor

Altınordu'dan Nuri Şahin'e davet

Milli formayı ilk kez 17 yaşında giyen Şahin, 2 Kasım'da yaptığı açıklama ile Milli Takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu

07 Kasım 2017 20:33

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu Kulubü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund forması giyen eski milli futbolcu Nuri Şahin'i İzmir'e davet etti.

Altınordu Kulübü Başkanı Özkan, kulübün internet sitesinde "Bizden size" adlı köşesinde Nuri Şahin'in A Milli Takım'ı bırakması ile ilgili açıklamasını paylaştı. Konuyla ilgili Nuri Şahin'i dinlemek istediklerini belirten Özkan, "Nuri Şahin kardeşim, hakkımızı helal etmek isteriz. Evlatlarımız ile birlikte sana sarılmak ve seni dinlemek isteriz. O kadar çok ihtiyacımız var ki, bilemezsin." ifadesini kullandı.

Milli formayı ilk kez 17 yaşında Almanya ile yapılan özel maçta giyen ve bu karşılaşmada bir de gol atan Nuri Şahin, 2 Kasım'da yaptığı açıklama ile A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını duyurmuştu.

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