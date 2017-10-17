Altınordu'dan İspanya çıkarması 

İZMİR,(DHA) - TÜRK futboluna kazandırdığı oyuncularla adını Avrupa\'da duyurmaya başlayan TFF 1. Lig ekibi Altınordu, İspanya\'ya çıkarma yaptı. Kırmızı-lacivertliler, La Liga\'nın önemli takımlarından Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Sociedad ve Villarreal\'la işbirliği anlaşması yaparak önemli toplantılar gerçekleştirdi. Marka Geliştirme Yöneticisi Özgür Özgürengin, Sportif Etkinlikler Yöneticisi Umut Köse ve Altınordu Futbol Meslek Okulu Genel Kaptanı Halit Eroğlu\'dan oluşan ekip, İspanya\'da Real Madrid\'in altyapısında mentor olarak görev yapan eski ünlü yıldız Roberto Carlos ve Villarreal\'da top koşturan milli golcümüz Enes Ünal\'la da bir araya geldi. İspanyol kulüplerinin genç takımlar yapılanmasını, tesislerini ve kullandıkları teknolojiyi yerinde inceleyen ekip, Uluslararası açılımları nasıl gerçekleştirdiği konusunda da önemli kazanımlar elde etti. Diğer yandan ise filmler ve kitaplarla Altınordu sunumu yaptı.

Altınordu\'nun ilk durağı \"kardeş kulüp\" ilan edilen Athletic Bilbao oldu. Sportif Direktör Jose Maria Amorrortu ile Nisan 2018\'de düzenlenecek U12 İzmir Cup ve ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konuları görüşüldü. Amorrortu, U12 İzmir Cup için onay verirken, Altınordu\'nun İspanya\'da düzenlenecek elit turnuvalara katılımı konusunda da referans olacağını bildirdi. Ekip, Bilbao\'dan sonra bir dönem Nihat Kahveci\'nin forma giydiği Real Sociedad\'ı ziyaret etti. Burada Altyapı Direktörü Luki Iriarte ile bir araya gelen Altınordu kafilesi, İspanyol kulübü ile kamp ve karşılıklı maç konularında anlaşma sağladı. San Sebastian\'dan Castellon\'a geçen Altınordu, Villlarreal\'de oynayan Enes Ünal\'ile buluştu ve daha sonra Atletico Madrid temsilcileriyle görüştü. Altınordu, İspanya açılımının son durağında ise yaşayan efsane Roberto Carlos ile bir araya geldi. Real\'de Dünya İmaj Elçisi olarak da çalışan Carlos ile 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Altınordulular, iş birlikleri konusunda destek sözü aldı.

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