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Spor

Altınordu'dan Baliç'e vefa

İZMİR, (DHA)- TFF 1

02 Eylül 2017 15:56

İZMİR, (DHA)- TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, kulübün efsane futbolcularının isimlerini ölümsüzleştirmeye devam ediyor. Daha önce Sait Altınordu, İsmet Orhunbilge ve Metin Oktay\'ın isimlerini Yeşilyurt, Selçuk ve Torbalı\'daki tesislere veren kırmızı-lacivertliler, şimdi de unutulmaz oyuncusu Beytullah Baliç\'in adını yaşatmak için harekete geçti.
Altınordu\'da 1951-1962 yılları arasında forma giyen Beytullah Baliç\'in ismi, A takımın Kuşadası\'ndaki sürekli kamp merkezine verilecek ve ismi Altınordu Beytullah Baliç Yerleşkesi olacak. 
Başkan Seyit Mehmet Özkan ile Baliç\'in oğlu Gürsel Baliç, Yeşilyurt\'taki Sait Altınordu Tesisleri\'nde bir araya gelip, törenin 9 Eylül Cumartesi günü yapılması konusunda fikir birliğine vardı. Babası gibi Altınordu\'da uzun yıllar forma giyen Gürsel Baliç, babasının isminin ölümsüzleşmesinin çok anlamlı olduğunu söyleyerek, \"Altınordu bizim hayatımızın bir parçası ve yaşamamızın anlamı. Babamın ismini, uğruna yıllarını verdiği bir yerde görmek bizleri çok mutlu edecek\" dedi.
BEYTULLAH BALİÇ KİMDİR?
Beytullah Baliç, kırmızı-lacivertli kulüpte 1951-1962 yılları arasında orta sahada forma giydi. Aktif futbolculuk yaşamını noktaladıktan sonra da teknik direktör olarak çalıştı ve ismini unutulmazlar arasına yazdırdı. Efsane futbolcu Sait Altınordu\'nun en çok değer verdiği futbolcular arasında yer aldı ve Türk futbolunda büyük nam saldı. Baliç\'in oğlu Gürsel Baliç de uzun yıllar Altınordu forması terletti. Baliç\'in kardeşleri Abdullah, Hamit ve Adem de Altınordu\'da forma giydi.

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